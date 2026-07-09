Риторика сионистских чиновников против Ирана

Как сообщает информационное агентство «Абна» со ссылкой на «Аль-Джазиру», Биньямин Нетаньяху, премьер-министр сионистского режима, не упоминая об ущербе и разрушениях, оставленных на оккупированных территориях в результате массированных ракетных ударов Ирана, заявил, что правящий режим в Иране получил серьёзный удар, и что эта страна ни при каких обстоятельствах — ни с соглашением, ни без него — не должна получить доступ к ядерному оружию.

Он также заявил, что защита так называемого «воздушного превосходства» Израиля составляет основную часть внутренней безопасности этого режима и является ключом к защите стабильности региона! По-видимому, эта часть высказываний Нетаньяху была адресована Турции и её попыткам приобрести истребители F-35 у Америки.

Военный министр сионистского режима также заявил, что этот режим готов к третьему раунду конфликта с Ираном! При этом сионисты спустя несколько месяцев всё ещё заняты ликвидацией последствий ущерба, оставшегося на оккупированных территориях в результате конфликта с Ираном.

Начальник штаба армии режима также заявил, что Тель-Авив внимательно следит за ситуацией, связанной с Ираном и Ливаном, готов к немедленным действиям и даст мощный ответ любому, кто намерен навредить этому оккупационному режиму.