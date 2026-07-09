Роук Дар-аз-Зикр — место захоронения павшего лидера революции

Как сообщает информационное агентство «Абна», священные тела павшего лидера и его семьи-мучеников после церемонии прощания и заупокойной молитвы будут упокоены в Роуке Дар-аз-Зикр священного храма имама Резы, рядом с Благословенной усыпальницей.
9 июля 2026 - 22:37
News ID: 1838024
Source: ABNA
Священные тела павшего лидера и его семьи-мучеников после церемонии прощания и заупокойной молитвы будут упокоены в Роуке Дар-аз-Зикр (зале поминания) священного храма имама Резы (Астане Кудс Разави), рядом с Раузой Мунаввара (Благословенной усыпальницей).
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