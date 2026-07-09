  1. Home
  2. Новости Ирана

Роук Дар-аз-Зикр — место захоронения павшего лидера революции

9 июля 2026 - 22:37
News ID: 1838024
Source: ABNA
Роук Дар-аз-Зикр — место захоронения павшего лидера революции

Священные тела павшего лидера и его семьи-мучеников после церемонии прощания и заупокойной молитвы будут упокоены в Роуке Дар-аз-Зикр (зале поминания) священного храма имама Резы (Астане Кудс Разави), рядом с Раузой Мунаввара (Благословенной усыпальницей).

Как сообщает информационное агентство «Абна», священные тела павшего лидера и его семьи-мучеников после церемонии прощания и заупокойной молитвы будут упокоены в Роуке Дар-аз-Зикр священного храма имама Резы, рядом с Благословенной усыпальницей.

Your Comment

You are replying to: .
captcha