Роук Дар-аз-Зикр — место захоронения павшего лидера революции

Как сообщает информационное агентство «Абна», священные тела павшего лидера и его семьи-мучеников после церемонии прощания и заупокойной молитвы будут упокоены в Роуке Дар-аз-Зикр священного храма имама Резы, рядом с Благословенной усыпальницей.