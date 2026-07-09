Пезешкиан поблагодарил народ за историческое участие в церемонии прощания с павшим лидером

Как сообщает информационное агентство «Абна», Масуд Пезешкиан, президент, в этом послании описал восторженное участие народа в Тегеране, Куме, священном Мешхеде, священном Наджафе и священной Кербеле как редкое проявление верности, солидарности и глубокой связи нации с идеалами Исламской революции и, подчеркнув, что это массовое присутствие не было лишь проводами тела лидера, назвал его возобновлением завета иранского народа с путём достоинства, независимости, справедливости и прогресса.

Президент также, отметив вклад различных слоёв народа, религиозных авторитетов и учёных, спасательных служб, представителей СМИ и всех организаторов этого исторического мероприятия, выразил благодарность за широкую внутреннюю и международную поддержку и солидарность в деле чествования павшего лидера и подчеркнул необходимость сохранения великого капитала единства и национальной сплочённости.

Пезешкиан, выразив особую благодарность правительству, народу и руководителям дружественной и братской страны Ирака, шейхам и вождям племён, священным усыпальницам, организаторам процессий (мокаб), служителям священных мест (атабат) и всем организаторам, которые, мобилизовав все возможности и ресурсы своей страны, обеспечили условия для величественного проведения церемоний прощания и похорон в священном Наджафе и священной Кербеле, описал это взаимодействие как яркое проявление братских и стратегических отношений между Исламской Республикой Иран и Ираком и символ сплочённости исламской уммы.