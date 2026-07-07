Подробности планирования Ираком церемонии прощания с убитым лидером: от масштабного медиа-освещения до мер безопасности и медицинского обеспечения

Как сообщает Международное информационное агентство Ахль аль-Бейт (Абна), генерал-лейтенант доктор «Саад Маан», официальный представитель Высшего комитета по проведению церемонии прощания с телом убитого лидера уммы в Ираке, заявил: Созданы высший комитет и несколько подкомитетов для контроля за подготовкой к церемонии прощания с мучеником великим аятоллой Сейидом Али Хаменеи (да будет священна его душа). Вся необходимая подготовка для проведения этой церемонии завершена.

Он добавил: Все органы и подразделения безопасности Ирака участвуют в реализации специального плана безопасности по обеспечению церемонии прощания с убитым лидером великим аятоллой Сейидом Али Хаменеи (да будет священна его душа). Протяженность маршрута процессии в Наджаф-э-Ашрафе составляет 6 километров. Маршрут церемонии в Кербела-е-Моалла также составит 5,8 километра. В церемонии прощания с убитым лидером великим аятоллой Сейидом Али Хаменеи (да будет священна его душа) в Наджаф-э-Ашрафе и Кербела-е-Моалла примут участие 751 мобильный пункт питания (мукаб), и это число, вероятно, увеличится.

Официальный представитель Высшего комитета по проведению церемонии прощания с телом убитого лидера уммы в Ираке добавил: Более 3 тысяч иракских, арабских и иностранных журналистов освещают церемонию прощания с мучеником великим аятоллой Сейидом Али Хаменеи (да будет священна его душа) в Ираке. 2500 камер и 23 центра прямого вещания обеспечат медиа-освещение этой церемонии.

Касаясь мер медицинского обеспечения и дорожного движения для церемонии прощания с телом убитого лидера уммы в Ираке, он отметил: Для реализации специального санитарно-медицинского плана церемонии прощания в Наджаф-э-Ашрафе и Кербела-е-Моалла выделено 150 машин скорой помощи. Также разработан специальный план дорожного движения для провинций Наджаф-э-Ашраф, Кербела-е-Моалла и соседних провинций, чтобы обеспечить беспрепятственное движение транспортных средств на протяжении всей церемонии.