Главный тренер сборной Египта по футболу: тот, кто не понимает страданий Палестины, не человек!

Как сообщает информационное агентство Ахль аль-Бейт (Абна) со ссылкой на палестинское информационное агентство «Шихаб», Хусам Хасан, главный тренер сборной Египта по футболу, на пресс-конференции перед матчем своей команды против Аргентины в 1/8 финала чемпионата мира 2026 года, выражая солидарность с палестинским народом, заявил: тот, кто не чувствует страданий палестинского народа, не является человеком.

Он, ссылаясь на гуманитарные условия в секторе Газа, добавил: палестинский народ живёт под открытым небом и в палатках и сталкивается с самыми тяжёлыми условиями.

Главный тренер сборной Египта продолжил: позор для всех нас, что этот народ оставлен в одиночестве в таких условиях.

Он добавил: гибель тысяч детей и женщин очень болезненна, в этом регионе наблюдается нехватка продовольствия, болезни и проблемы, вызванные погодными условиями, и эти человеческие страдания не имеют конца.

Хасан, критикуя «двойные стандарты» на Западе, заявил: в Америке, когда умирает животное, разворачиваются кампании в защиту прав животных и звучат лозунги о защите прав животных, но палестинцев убивают, и никто вообще не обращает внимания на происходящее.

Он призвал мировое сообщество позволить палестинскому народу жить в мире и подчеркнул: пожалуйста, позвольте палестинскому народу жить в мире и спокойствии; поднятие флага Палестины — это послание в поддержку этой нации и восстановления их прав.

Главный тренер сборной Египта также призвал мировых лидеров поставить себя на место палестинского народа и сказал: я надеюсь, что каждый, кто принимает решения, хотя бы на один день представит себя на месте этого народа, чтобы осознать масштаб их страданий и трудностей.

В завершение он использовал чемпионат мира как крупнейшее спортивное событие в мире и сказал: моё послание прежде всего исходит из человечности. Через футбол и чемпионат мира я надеюсь донести до мира этот посыл: позвольте палестинскому народу жить; мы ищем лишь один простой лозунг: «Человек должен жить».