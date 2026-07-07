Как сообщает Международное информационное агентство Ахль аль-Бейт (Абна), Олег Рой, известный российский писатель, ранее написавший более 140 книг, включая книгу о убитом генерале Касеме Сулеймани, высоко оценил личность и идеи Его Святейшества аятоллы Сейида Али Хаменеи, убитого лидера Исламской Республики Иран.

Он добавил: сейчас я рассматриваю вопрос о том, чтобы заново собрать все документы, которые у меня были при работе над книгой о генерале Сулеймани, и написать продолжение о аятолле Хаменеи — том самом лидере, который был основой и вдохновением жизни Касема Сулеймани, который мыслил на несколько шагов вперёд и был великим стратегом.

Этот общественный деятель и создатель популярных анимационных сериалов в России, ссылаясь на своё участие в анимационном проекте в Иране, сказал: я вижу, что иранская молодёжь не сдалась; в своих работах они не рисуют войну, а изображают мир, солнце и улыбающихся персонажей, и это очень ценно. Убитый лидер Ирана направлял страну именно в этом направлении. Верно, что его больше нет с нами, но его путь остался и будет продолжен.

Рой отметил: Америка или любая другая страна никогда не смогут сломить великий иранский народ. Иран с его тысячелетней историей всегда будет для американцев воплощением сопротивления и стойкости; Иран никогда не встанет на колени.

Этот писатель, автор более 90 романов для взрослых и более 250 детских и юношеских книг в России, напомнил: сегодня полностью лживое правительство Америки во главе с Дональдом Трампом создаёт различные истории об Иране; они привыкли лгать и делают всё, чтобы преподнести эту ложь как оправдание для агрессии и обоснование своих целей.

Он продолжил, ссылаясь на постоянную ложь Трампа: сегодня президент Америки Дональд Трамп постоянно меняет свои слова и лжёт перед камерами, так что человеку становится стыдно за эту ситуацию. Я как писатель, когда слышу его речи, выключаю их, потому что мне стыдно от такого объема лжи.

Этот российский писатель, подчеркнув, что расчёты Америки и израильского режима относительно Ирана были ошибочными, отметил: иранцы не тот народ, который подчинится требованиям агрессоров.