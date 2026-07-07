Мученическая смерть лидера революции сделала фронт сопротивления более широким, а Иран — более могущественным на региональной и мировой арене

Как сообщает информационное агентство Ахль аль-Бейт (Абна), Хасан Ханизаде, эксперт по политическим вопросам, в беседе с корреспондентом Абна описал убитого лидера Исламской революции как одну из самых исключительных личностей исламского мира за последнее столетие после имама Хомейни (да будет доволен им Аллах) и заявил: он сыграл незаменимую роль во внутренних, региональных и международных сферах.

Он, ссылаясь на обширные знания, политическую, социальную, медийную и международную осведомлённость убитого лидера, отметил: его владение различными аспектами внутренних и мировых вопросов создало из него выдающуюся и историческую личность. За 37 лет руководства Исламская Республика Иран вступила в самые чувствительные и опасные исторические периоды, но проницательность, мудрость и точное понимание покойным угроз, стоящих перед Исламской революцией и исламским миром, позволили сохранить революцию и защитить Иран.

Ханизаде одной из самых выдающихся черт убитого лидера назвал его надконфессиональный и объединяющий взгляд и добавил: он всегда, избегая клановых подходов, стремился создать широкое единство среди исламских народов и сформировать всеобъемлющий фронт против сионистского режима и высокомерных держав.

Он продолжил: широкое мировоззрение, гуманистический, нравственный и исламский взгляд, а также точное распознавание врагов убитым лидером привели к тому, что высокомерные державы питали к нему глубокую ненависть и полагали, что его убийством смогут посеять сомнения в исламском обществе и иранском народе и подготовить почву для свержения Исламской Республики; но этот расчёт был совершенно ошибочным.

Этот политический эксперт подчеркнул: мученическая смерть убитого лидера не только не ослабила Исламскую Республику, но и укрепила внутреннее единство и сплочённость исламского мира. Участие представителей более чем ста стран мира и более 20 миллионов человек в церемонии прощания, причём в условиях угроз безопасности и особой ситуации в регионе, свидетельствует о высоком положении покойного среди иранского народа и исламского мира.

Он добавил: это массовое присутствие показало, что мученическая смерть убитого лидера создала более широкий фронт против мирового высокомерия, а его 37-летнее руководство было точным, продуманным и дальновидным. Поэтому его мученическая смерть привела к повышению достоинства иранского народа и укреплению регионального и международного положения Исламской Республики и превратила эту церемонию прощания в историческое и беспрецедентное событие в мире.

Ханизаде, говоря о роли убитого лидера в формировании оси сопротивления, сказал: он с молодости начал свою борьбу не ради власти, а для организации широкого фронта против высокомерия и, глубоко осознавая опасность распространения сионизма, принял ось сопротивления как основную модель противостояния ложному фронту.

Он добавил: как в период президентства, так и в период руководства, он всегда подчёркивал необходимость создания единого фронта среди всех борющихся течений, даже освободительных движений мира. Несмотря на санкции и огромное давление, он всегда настаивал на единстве исламской уммы и укреплении сопротивления.

Этот политический аналитик отметил: акцент убитого лидера на укреплении фронта сопротивления привёл к тому, что эта ось становилась всё шире, и её последствия явно заметны во внутренней нестабильности сионистского режима. Значительная часть этих достижений является результатом его стратегического и борьбного подхода в поддержке сопротивления.

В другой части своего выступления он назвал «джихад разъяснения» одним из важнейших ключевых слов убитого лидера и заявил: избегание религиозных разногласий и противодействие информационной войне врага были одними из важнейших его забот. Глубокое понимание убитым лидером медиа и психологических операций высокомерных держав побудило его выдвинуть джихад разъяснения в качестве фундаментальной стратегии на уровне исламского мира.

Ханизаде добавил: он считал джихад разъяснения частью всеобъемлющего джихада исламской уммы и подчёркивал необходимость разъяснения истин, разоблачения целей Америки и сионистского режима и противодействия проекту посеяния раздора между мусульманами. Эта стратегия сыграла важную роль в повышении осведомлённости исламских народов о региональных и мировых событиях.

Касательно будущего этой стратегии он также сказал: согласно имеющимся данным, сионистский режим сегодня владеет более чем тысячей визуальных, аудиальных и печатных СМИ по всему миру, которые, тратя миллиарды долларов, скоординированно действуют против Ирана и исламского мира, и их главная цель — создать раскол между мусульманскими народами.

Этот политический эксперт в заключение подчеркнул: в таких условиях джихад разъяснения является полностью борьбной стратегией в сфере мягкой войны. Убитый лидер всегда подчёркивал распознавание врага, повышение осведомлённости и разъяснение истин и верил, что эта стратегия способна изменить баланс сил в пользу исламских народов и нейтрализовать медийные заговоры врагов.