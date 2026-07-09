Мы начали новую эру под руководством аятоллы Сейеда Муджтабы Хаменеи

Как сообщает информационное агентство «Абна», в послании Мохаммада Резы Арефа, первого вице-президента, опубликованном сегодня вечером (в четверг) и адресованном благородному, терпеливому и героическому народу исламского Ирана, говорится: В истории каждой страны наступают моменты, когда стойкость нации испытывается в горниле величайших скорбей. Ваше беспрецедентное, океаноподобное и глубоко значимое участие в двухдневной душераздирающей церемонии прощания с Имамом-мучеником уммы в тегеранской молельне (Мосалла), в величественной церемонии прощания в Тегеране и Куме, затем в историческом возобновлении завета исламской уммы в священном Наджафе и священной Кербеле и, наконец, в обходе и захоронении в его вечной обители в священном храме Али ибн Мусы ар-Риды (мир ему) — является зримым воплощением выдающейся верности нации, которая вызвала восхищение и изумление мира, и без сомнения, имя «нация Имама Хусейна (мир ему)» является самым достойным именем для этой уникальной нации.

Ареф добавил: Могущественный Иран под руководством Имама-мученика уммы и благодаря его стратегическому и проницательному взгляду благополучно прошёл через суровые региональные и международные бури. Павший лидер уммы был зримым воплощением стойкости против высокомерия и борьбы с международным деспотизмом и никогда не склонял головы перед запугиванием со стороны мнимых мировых держав.

Первый вице-президент подчеркнул: Сегодня, если исламский Иран стоит на перекрёстке мировой науки и технологий и покоряет границы знаний, стремясь к научному авторитету, то это целиком и полностью является результатом долгосрочного видения и безграничной поддержки этого мудрого лидера. Наука и технологии были одними из главных каждодневных забот Его Святейшества, и научные прорывы страны в различных областях являются плодом саженца, который он годами взращивал ценой сердечной боли.

Он продолжил: От имени правительства Исламской Республики Иран я выражаю искреннюю благодарность всем представителям благородного иранского народа и всем народам, которые участвовали в церемониях прощания и похорон Имама-мученика, а также всем, кто внёс свой вклад в это великое событие — искренним усилиям, планированию и разнообразным действиям различных секторов, активистам народных организаций, религиозным общинам и общественным институтам, а также муниципалитетам, которые безвозмездно взяли на себя основную нагрузку по приёму, питанию и размещению паломников; командованию и самоотверженному составу Корпуса стражей исламской революции и сил правопорядка, которые, разработав сложнейшие уровни безопасности и транспортной логистики, обеспечили абсолютную безопасность этого бурлящего человеческого океана в нынешних чувствительных условиях; губернаторам провинций, где проходили церемонии прощания и похорон, неутомимым силам Красного Полумесяца и скорой помощи страны, которые круглосуточно дежурили на дорогах и площадях, оказывая немедленную медицинскую и спасательную помощь миллионам скорбящих и демонстрируя примеры практического самопожертвования.