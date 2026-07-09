Генерал-лейтенант Абдоллахи: Мы отомстим убийцам павшего лидера рано или поздно

Как сообщает информационное агентство «Абна», генерал-лейтенант Али Абдоллахи, командующий центральной базой «Хатем аль-Анбия», опубликовал послание. Текст послания таков:

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!

Выражая соболезнования и сочувствие по случаю мученической кончины предводителя мусульман и свободных людей мира, Его Святейшества великого аятоллы Имама Хаменеи (да будет священна его чистая душа), обращаюсь к Его Святейшеству Бакияталлах аль-Агзам (да будут наши души выкупом за него), мудрому лидеру революции, Его Святейшеству великому аятолле Имаму Сейеду Муджтабе Хосейни Хаменеи (да продлится его высокая жизнь) и исламской умме. В последние дни мир стал свидетелем сотворения беспрецедентного и незабываемого эпоса в истории.

Церемония прощания и проводов Имама-мученика уммы запечатлеется в памяти человечества как символ и проявление величия, прозорливости, веры, джихада и стойкости.

Я, отдавая дань уважения возвышенному положению того великого павшего лидера, считаю своим долгом выразить глубокую благодарность и признательность уникальной, благородной и великой нации Ирана, а также доблестному народу, официальным лицам и вооружённым силам братской и дружественной страны Ирака, воинам ислама и всем мусульманам и свободным людям мира, которые своим беспрецедентным и знаменательным участием в церемониях прощания и проводов господина мучеников Исламской революции и фронта сопротивления сотворили великий эпос.

Беспрецедентное присутствие исламской уммы, вышедшее за рамки простой церемонии прощания, стало громким гласом правдоискательства и аннулированием планов мировых высокомерных сил, ясно отделившим истину от лжи. Этот человеческий подъём является проявлением глубокой связи между волей пробуждённых наций и возвышенным путём мученичества.

Мир и лидеры неверия и мирового высокомерия, особенно преступная Америка и мерзкий сионистский режим, пусть не принимают печаль в глазах нации и гнев, проистекающий из этой скорби, за слабость.

Эта священная скорбь и гнев будут продолжаться на пути требования крови убийц павшего лидера и предводителя мусульман и свободных людей мира, а также безвинных мучеников второй и третьей навязанных войн, и они понесут заслуженное наказание за свои деяния.

Доблестные и отважные сыны нации в вооружённых силах, уповая на помощь Всевышнего Аллаха и при поддержке мусульманских и свободолюбивых народов, революционным действием лишат сна врага и рано или поздно покарают виновных в этих террористических преступлениях.