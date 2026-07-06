«Ансарулла»: деятельность аэропорта Саны будет продолжена

По сообщению Международного информационного агентства Ахль аль-Бейт (АБНА) — йеменское движение «Ансарулла», предупредив Саудовскую Аравию о вмешательстве в дела Йемена, объявило, что продолжит осуществлять рейсы в международном аэропорту Саны без получения разрешения от какой-либо стороны.

Как сообщает «ас-Сумурия», в заявлении, опубликованном министерством иностранных дел правительства, подконтрольного «Ансарулле» в Сане, говорится: «Йеменский народ принял решение положить конец агрессии, прорвать блокаду и противостоять агрессорам, и он не отступит от этого решения, какими бы ни были последствия».

В заявлении добавляется: «Возобновление деятельности международного аэропорта Саны является суверенным правом Йемена, и Сана продолжит этот путь без получения разрешения от кого бы то ни было».

«Ансарулла» также обвинила Саудовскую Аравию в попытке ввести общественность в заблуждение путём искажения фактов и переворачивания истины. Эти заявления были сделаны в ответ на заявление арабской коалиции, в котором «Ансарулле» было сделано предупреждение о любых нарушениях суверенитета Йемена.

В заявлении «Ансаруллы» подчёркивается: «Любые действия саудовского режима окажут негативное влияние на стабильность региона, который фактически уже находится в состоянии хаоса, и повлекут катастрофические последствия для мировой экономики».

Ранее движение «Ансарулла» заявило, что Саудовская Аравия пыталась воспрепятствовать посадке иранского самолёта, на борту которого находились 200 йеменских граждан, в международном аэропорту Саны.