Идейная связь Ирака с павшим лидером: от религиозного авторитета до единой исламской общины

По сообщению Международного информационного агентства Ахль аль-Бейт (АБНА) — шейх Бакир Аль-Ибрахим, преподаватель семинарии и иракский священнослужитель, в интервью агентству АБНА, указав на различные аспекты положения павшего лидера и последствия его присутствия и массовых похорон в Ираке, подчеркнул: совокупность идейных, интеллектуальных и социальных факторов привела к глубокой связи исламских народов, особенно иракского народа, с ним.

Отеческий взгляд павшего лидера — главная основа связи с исламскими народами

Он, заявив, что «отеческий взгляд павшего лидера на исламский мир» был одним из важнейших факторов этой широкой связи, сказал: Этот подход был ясно виден в его позициях, речах и указаниях по вопросам Исламской Республики и исламского мира. Именно этот взгляд привёл к тому, что значительная часть мусульман мира, особенно иракский народ, считали его своим попечителем (вали) и установили с ним глубокую связь.

Этот преподаватель семинарии добавил: Особое положение павшего лидера среди народов, особенно среди молодёжи, является результатом этого подхода, а также его постоянной поддержки важных вопросов исламского мира, включая палестинский вопрос и поддержку угнетённого народа этой страны.

Роль поддержки сопротивления и Палестины в расширении региональной популярности

Шейх Аль-Ибрахим, указав на события в Ираке после падения Саддама и роль Исламской Республики в поддержке иракского народа, отметил: Поддержка павшего лидера в различные периоды, особенно в борьбе с американскими оккупантами, а затем в противостоянии с террористической группировкой ДАИШ, укрепила его положение среди иракского народа.

Связь религиозного авторитета (марджии) и попечительства (вилаят); особое положение во взглядах иракского общества

Он также, указав на вопрос религиозного авторитета, сказал: Значительное число иракской молодёжи считают павшего лидера своим религиозным авторитетом (марджа'), а другая группа воспринимает его как попечителя мусульман (вали амр аль-муслимин), что создало для него особое положение среди иракского народа.

Этот видный иракский священнослужитель далее указал на послания великого аятоллы Систани и добавил: Его послания, как до мученической гибели павшего лидера, так и после неё, особенно в поддержку иранского народа против американской и сионистской агрессии, оказали значительное влияние на укрепление солидарности между народами региона. Эти позиции также усилили эмоциональную и идейную связь иракского народа, особенно молодёжи, с павшим лидером.

Миллионные похороны в Ираке — признак провала попыток посеять рознь между иранским и иракским народами

В другой части своего выступления он, указав на последствия массовых похорон павшего лидера в Ираке, сказал: Это миллионное присутствие покажет, что попытки врагов ислама создать разрыв между иракским и иранским народами провалились и потерпели сокрушительное поражение, и эти два народа по-прежнему имеют глубокую и прочную связь.

Этот видный иракский священнослужитель подчеркнул: Иракский народ своим массовым участием в похоронной церемонии осудит преступление врагов и заявит о своей готовности поддерживать фронт сопротивления и бороться с врагами ислама.

Шейх Аль-Ибрахим в заключение отметил: Подчёркивание иракским народом того, что павший лидер — не только лидер Ирана, но и лидер всех мусульман, является ярким проявлением реализации «единой исламской общины (уммы)» — концепции, которую он всегда подчёркивал.

В завершение этот иракский священнослужитель пожелал павшему лидеру возвышения степеней, а исламской общине — единства и стойкости.