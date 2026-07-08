Дональд Трамп: Я не хочу взаимодействовать с Ираном / Меморандум окончен

По сообщению агентства АБНА со ссылкой на «Аль-Джазиру» — Дональд Трамп, президент США, который на протяжении всего процесса переговоров с Ираном неоднократно саботировал и совершал многочисленные агрессии против этой страны, прямо заявил, что больше не хочет взаимодействовать с Ираном.

Президент США, повторяя свою отвратительную и мерзкую риторику в адрес иранских официальных лиц, которая, вопреки международному дискурсу, стала обычным явлением в его политическом лексиконе, утверждал, что меморандум о взаимопонимании между США и Ираном завершён.

Он, который неоднократно совершал агрессию против Ирана в ходе переговоров и начал две последние войны — 12-дневную и 40-дневную — на фоне своих заявлений о том, что переговоры приносят результаты, заявив, что не хочет взаимодействовать с иранцами, также утверждал, что если бы у иранцев было ядерное оружие, они бы его применили.

Трамп также коснулся позиций стран-членов НАТО и заявил, что этот альянс получил всё бесплатно.