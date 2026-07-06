Представитель палестинского движения «Исламский джихад»: наши отношения с имамом Хаменеи были узами любви и сопротивления

По сообщению Международного информационного агентства Ахль аль-Бейт (АБНА) — «Насер Абу Шариф», представитель палестинского движения «Исламский джихад» в Иране и член политического бюро этого движения, на полях международной конференции «Имам Хаменеи; вечный лидер сопротивления» в интервью корреспонденту АБНА, указав на церемонию прощания с телом павшего лидера в тегеранской мечети Имама Хомейни, заявил: «Церемония чествования этого мученика была поистине величественной и прошла с широким участием различных слоёв населения, включая разнообразные исламские делегации. Это самое малое, что мы и исламская община можем сделать для этого великого мученика; ведь его послужной список, жизненный путь и действия на протяжении многих лет достойны высших степеней почитания, уважения и самопожертвования».

Он продолжил: «Для нас, как для палестинского народа, отношения с имамом Хаменеи выходили за рамки этих слов; между нами существовала подлинная связь, основанная на любви, и особая взаимосвязь, которую мы глубоко чувствовали в каждой нашей встрече с ним. Только вчера на полях церемонии я пожал руку аятолле Каземи, заместителю по международным связям канцелярии Верховного лидера. Он сказал мне, что имам Хаменеи питал к нам особую привязанность и всегда очень радовался встречам с нами. Я ответил, что мы испытываем те же чувства; мы любим его от всей души и питаем к нему уважение и преданность как за его личность, так и за его дела».

Представитель палестинского движения «Исламский джихад» в Иране, выразив пожелание, чтобы Всевышний одарил имама Хаменеи Своей милостью и благоволением, добавил: «Он был истинным лидером и на протяжении тридцати семи лет руководил религиозным, политическим и цивилизационным проектом общины. Имам Хаменеи смог противостоять Соединённым Штатам Америки и их высокомерной сущности в тот момент, когда они находились на пике своего могущества — стране, которая с 1991 года является самой могущественной нацией в истории человечества, чей оборонный бюджет превышает один триллион долларов и которая обладает огромными политическими, дипломатическими, медийными и культурными возможностями. Тем не менее, он противостоял этой силе, бросил ей вызов, одержал над ней победу и принудил её к переговорам. Это свидетельствует об огромной силе и великом достижении — достижении, которое не было мгновенным или мимолётным событием, а стало результатом долгой и непрерывной борьбы».

Насер Абу Шариф, указав на то, что Палестина и Ливан берут пример с Ирана, заявил: «В Палестине у нас ограниченные ресурсы, и мы находимся под оккупацией; тем не менее, мы сопротивляемся этой оккупации с минимальными возможностями — борьбе, в которой Исламская Республика Иран и её поддержка сыграли ключевую роль. То же самое касается противостояния сионистскому режиму в Ливане. Поэтому я считаю, что марши и конференции, которые мы наблюдаем, являются лишь минимумом того, что мы обязаны сделать. Память о нём жива в сердцах всех нас — и как палестинцев, и как мусульман — и я верю, что истинные масштабы личности имама Хаменеи постепенно раскроются».

Член политического бюро палестинского движения «Исламский джихад» отметил: «Имам Хаменеи противостоял широкомасштабным кампаниям искажения и огромным проискам, охватившим регион. Западные, сионистские и арабские СМИ — все они пытаются очернить образ Ирана; тем не менее, я верю, что со временем истина восторжествует, и подлинное место этого великого имама — которого мы хорошо знаем и ценим по достоинству — будет признано. Я прошу Всевышнего Аллаха одарить его высшими степенями Рая, в соседстве с пророками и праведниками, Своей милостью и благоволением».