По сообщению Международного информационного агентства Ахль аль-Бейт (АБНА) — ФИФА неожиданным и спорным решением приостановила действие одноматчевой дисквалификации американского игрока Фоларина Балоуна, и он сможет выйти на поле в матче 1/8 финала чемпионата мира против Бельгии за сборную США.

Этот 25-летний нападающий был удалён прямым красным карточкой во время победы США со счётом 2:0 над Боснией и Герцеговиной за фол против защитника соперника Тарика Мухремовича. ФИФА объявила, что его автоматическая одноматчевая дисквалификация будет приостановлена на один год.

В заявлении ФИФА для обоснования этого решения говорится: «В соответствии со статьёй 27 Дисциплинарного регламента ФИФА, исполнение дисквалификации на этот матч приостанавливается на испытательный срок в один год. Если Фоларин Балоун в течение испытательного срока совершит другое нарушение аналогичного характера и тяжести, приостановка будет отменена, и санкция будет применена без ущерба для любых дополнительных санкций за новое нарушение».

Возможно, на первый взгляд обоснование ФИФА может показаться заслуживающим внимания с учётом имеющихся прецедентов, когда дисквалификация игрока переносилась на следующий турнир, но освобождение игрока от дисквалификации во время турнира не имеет законных оснований в соответствии с регламентом ФИФА. Определённо, случай Балоуна иной — это красная карточка на самом чемпионате мира, которая, скорее всего, была отменена под политическим давлением; гипотеза, которую укрепляют такие факторы, как давние и тесные связи между Белым домом и ФИФА, нелепая «Премия мира ФИФА» Трампу от Инфантино и тому подобное.

Ситуация становится интереснее, когда Трамп в своём сообщении выражает радость, называет дисквалификацию этого игрока «величайшей несправедливостью» и пишет: «Благодарю ФИФА за то, что сделала правильное дело и отменила величайшую несправедливость! Президент Дональд Дж. Трамп».

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Это решение серьёзно возмутило бельгийцев, и федерация этой страны опубликовала резкое заявление: «Королевская бельгийская футбольная ассоциация озадачена решением ФИФА признать дисквалифицированного американского игрока (Фоларина Балоуна) имеющим право сыграть в матче США и Бельгии в понедельник 6 июля. ФИФА объявила о своём решении на основании статьи 27 Дисциплинарного регламента. Этот пункт прямо гласит, что Дисциплинарный комитет ФИФА может принять решение о приостановке исполнения ранее вынесенного дисциплинарного наказания».