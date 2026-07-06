По сообщению Международного информационного агентства Ахль аль-Бейт (АБНА) — The Guardian, ссылаясь на миллионное присутствие людей на улицах Тегерана, написала, что поток одетой в чёрное толпы с флагами, на которых был нанесён лозунг «Должны восстать», воспринимался как своего рода символический ответ на войну, начатую Дональдом Трампом против Ирана в феврале. Это широкое присутствие является символом национальной сплочённости перед лицом внешнего давления.

Это информационное агентство продолжило, что путь процессии от площади Энгелаб до площади Азади был заполнен толпой, которая с ранних утренних часов добиралась до центра города в переполненных метро. Скорбящие, неся портреты павшего лидера и выкрикивая лозунги о его высоком положении перед Всевышним, создали атмосферу, полную скорби и жажды мести.

The Guardian описала порядок проведения церемонии как успешный и заявила, что беспрецедентный порядок церемонии, которая прошла без жертв, является организационным успехом для добровольческих сил и государственных учреждений в разгар кризиса.