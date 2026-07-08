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В Бразилии пройдёт церемония памяти мученической смерти имама Саджада (мир ему) и павшего лидера Исламской революции

8 июля 2026 - 18:29
News ID: 1837455
Source: ABNA
В Бразилии пройдёт церемония памяти мученической смерти имама Саджада (мир ему) и павшего лидера Исламской революции

Исламский центр Бразилии, опубликовав заявление, объявил о проведении церемонии по случаю траурных дней мученической смерти имама Саджада (мир ему), а также в связи с мученической кончиной аятоллы аль-узмы Сейеда Али Хаменеи, покойного лидера Исламской революции Ирана, в городе Сан-Паулу.

По сообщению Международного информационного агентства Ахль аль-Бейт (АБНА) — Исламский центр Бразилии, опубликовав заявление, объявил, что проводит церемонию по случаю траурных дней мученической смерти имама Саджада (мир ему), а также в связи с мученической кончиной аятоллы аль-узмы Сейеда Али Хаменеи, покойного лидера Исламской революции Ирана.

Эта церемония, проводимая с целью почтения памяти имама Саджада (мир ему) и павшего лидера Исламской революции, состоится в четверг, 9 июля 2026 года, в здании Исламского центра Бразилии.

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