Благодарность Ирана Ираку за проведение грандиозной церемонии прощания с телом убитого лидера в Наджафе и Кербеле

По сообщению информационного агентства Ахль аль-Бейт (АБНА) — Мохаммад Реза Ареф, первый вице-президент Ирана, опубликовал сообщение в своём аккаунте в социальной сети X относительно прощания с телом убитого лидера Ирана в Ираке.

Ареф написал: «Грандиозное шествие с телом имама-мученика в Наджафе и Кербеле является ярким символом братства и глубоких культурных и вероисповедных общностей двух народов Ирана и Ирака».

Он добавил: «От всего сердца благодарю высших религиозных авторитетов, учёных, благородные племена, народные группы и организации, а также уважаемое правительство Ирака за эту великолепную организацию. Эта священная связь неразрывна».