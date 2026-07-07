Как сообщает Международное информационное агентство Ахль аль-Бейт (Абна), Los Angeles Times в своём репортаже из Тегерана вынуждена отразить исторические сцены огромного скопления людей на шествии в понедельник; толпы, которые, по словам этой газеты, превзошли даже церемонию прощания с генералом Сулеймани в 2020 году, и аэроснимки, показанные государственным телевидением Ирана, подтверждают её беспрецедентный масштаб. Это издание, отмечая плакаты «Смерть Трампу» и «Смерть Нетаньяху» и повешенные чучела, описывает это движение не как простое траурное мероприятие, а как заявление национальной решимости к «жёсткому возмездию» и продолжению пути убитого лидера, и, цитируя скорбящих, подтверждает их приверженность кровной мести и продолжению пути сопротивления.

В продолжении репортажа анализируется грандиозное прощание в контексте послевоенных переговоров с Америкой, и признаётся, что Иран использует эту демонстрацию единства как рычаг для достижения своих стратегических требований, таких как контроль над Ормузским проливом, продвижение ядерной программы и урегулирование региональных конфликтов. Los Angeles Times, отмечая приостановку переговоров до окончания церемонии, считает послание из Тегерана ясным: любое соглашение зависит от принятия Америкой новых реалий на поле боя — реалий, в которых Иран, опираясь на своё геополитическое положение, захватил рычаг давления и управляет «игрой времени» в свою пользу.

В заключительной части газета считает отсутствие Верховного лидера революции, аятоллы Сейида Муджтабы Хаменеи, из-за мер безопасности, а также массовое перекрытие дорог, аэропортов и повседневной жизни во время этой церемонии, свидетельством слаженного управления страной при проведении этого грандиозного события. Los Angeles Times в итоге, несмотря на попытки преувеличить трудности, вынуждена отразить тот факт, что Исламская Республика, опираясь на миллионную поддержку и революционный дух, вновь доказала, что угрозы и убийства врагов не только не ослабляют волю нации, но и многократно усиливают их решимость продолжать путь мучеников и осуществлять божественные обещания.