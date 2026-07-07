Аммар аль-Хаким: церемония прощания с убитым лидером в Ираке демонстрирует солидарность двух народов

Как сообщает информационное агентство Ахль аль-Бейт (Абна), Сейид Аммар аль-Хаким, лидер движения «Аль-Хикма» Ирака, в интервью телеканалу «Аль-Маядин», подчеркнув необходимость монополии государства на оружие, пояснил, что этот процесс никоим образом не означает ослабления или роспуска «Хашд аш-Шааби», и в то же время подчеркнул глубину отношений между Ираком и Исламской Республикой Иран, а также уважение Тегерана к суверенитету Ирака.

Аль-Хаким заявил: передача оружия государству закреплена в Конституции Ирака, и на это также указывал высший религиозный авторитет; этот вопрос также содержится в программах иракских правительств.

Лидер движения «Аль-Хикма» Ирака подчеркнул: необходимо реструктурировать и реорганизовать «Хашд аш-Шааби», чтобы превратить их в более сплошённую, организованную и мощную военную силу.

Он продолжил: после преодоления этапа борьбы с ИГИЛ, уместно, чтобы «Хашд аш-Шааби» превратился в военный институт, не имеющий никакой зависимости от политических течений и партий.

Аль-Хаким подчеркнул: «Хашд аш-Шааби» является одной из основных опор оборонительной системы Ирака; у армии есть свои задачи, у федеральной полиции — свои определённые обязанности, и у «Хашд аш-Шааби» также есть свои особые миссии.

Он добавил: монополия государства на оружие должна сопровождаться большей поддержкой института «Хашд аш-Шааби», его правильной институционализацией и пересмотром его организационных структур.

Лидер движения «Аль-Хикма» Ирака отметил: ни о каком отстранении, слиянии или роспуске «Хашд аш-Шааби» речи не идёт.

Аль-Хаким также сказал: исходя из того, что я слышал от людей, встречавшихся со специальным посланником США, а также из контактов с премьер-министром Ирака, этот посланник не вмешивался в иракские дела. Мне до сих пор не сообщали, чтобы Соединённые Штаты или любая другая страна требовали от Ирака разорвать отношения с Исламской Республикой Иран.

Лидер движения «Аль-Хикма» Ирака далее, говоря об отношениях Багдада и Тегерана, отметил: отношения Ирака и Ирана — это исторические, глубокие и многомерные отношения, и все хотят, чтобы Ирак был независимой страной, обладающей полным суверенитетом и самостоятельным принятием решений.

Аль-Хаким продолжил: я никогда не слышал от Исламской Республики Иран и её лидеров, чтобы они желали подчинения Ирака себе или вмешательства во внутренние дела Ирака. То, что я слышал от Ирана и его лидеров, — это желание видеть Ирак независимым, суверенным и самостоятельным в принятии решений.

Он также, касаясь мученической гибели лидера Исламской революции Ирана, заявил: иракский народ выразил широкое сочувствие по поводу мученической смерти Сейида Али Хаменеи, его невинности и террористического, внезапного акта, который привёл к его мученичеству.

Лидер движения «Аль-Хикма» Ирака продолжил: иракский народ на этой церемонии прощания заявляет о своей солидарности с иранским народом, его невинностью и имамом-мучеником.

Аль-Хаким призвал иракский народ присоединиться к церемонии прощания с телом аятоллы Хаменеи и своим массовым участием продемонстрировать послание солидарности между двумя народами.