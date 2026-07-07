Церемония прощания с убитым лидером в Ираке укрепляет стратегическую связь между народами Ирана и Ирака

Как сообщает информационное агентство «Ахль аль-Бейт» (Абна), генерал Исмаил Каани, командир сил «Кудс», в своем послании назвал величественную церемонию прощания с телом убитого лидера Исламской революции в Ираке символом единства двух народов Ирана и Ирака и фактором укрепления фронта сопротивления против американских козней.

Полный текст послания генерала Каани приводится ниже:

«Требование о проведении церемонии прощания с убитым лидером Исламской революции и широкомасштабная подготовка к этому историческому событию со стороны правительства и народа Ирака демонстрирует всему миру глубину духовной связи двух великих народов — Ирака и Ирана. Поддержка покойным верховным лидером великого иракского народа и выход на арену уважаемого религиозного руководства привели к тому, что мученик Сулеймани сражался бок о бок с самоотверженной молодежью Ирака против ИГИЛ и агрессивной Америки, пока преступник Трамп не отправил героя двух народов вместе с главнокомандующим "Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандисом на мученическую смерть. Беспрецедентное прощание с чистым телом нашего убитого имама в Ираке, подобно величественному прощанию с мучениками Сулеймани и Абу Махди, сделает сжатые кулаки двух народов против американских козней еще крепче, а красную линию требования крови — еще более яркой».