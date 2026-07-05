Рассказ бахрейнского революционера о церемонии прощания с мученически погибшим лидером революции

По сообщению международного информационного агентства Ахль аль-Бейт (АБНА) — перед началом народной церемонии прощания с чистым телом мученически погибшего лидера Исламской революции, группы и политические деятели из разных стран прибыли в молельню для официального прощания с телом мученически погибшего лидера революции с особыми церемониями.

Доктор Рашид ар-Рашид, бахрейнский исследователь и активист, написал заметку о своём участии в церемонии прощания и похорон мученически погибшего лидера революции, аятоллы аль-Узма Сейеда Али Хаменеи (да будет доволен им Аллах):

Мы участвовали в исторической церемонии прощания и похорон великого лидера, имама-мученика, аятоллы аль-Узма Сейеда Али Хаменеи (да будет доволен им Всевышний Аллах), которая состоялась в Тегеране. Это прощание было величественным зрелищем, показавшим масштаб величия и положения этого человека, который провёл свою жизнь в служении исламу и делам уммы.

Среди этой скорби, подобающей утрате исключительной личности, мы на этой церемонии стояли с благоговением перед его чистым телом, чтобы попрощаться с лидером, перед жертвами и положением которого слова соболезнования не соответствуют его величию.

Хвала Богу, который даровал нам счастье познать имама-мученика и лидера, аятоллу аль-Узма Сейеда Али Хусейни Хаменеи, и познать его мысли и великий джихад. Если бы эта умма могла пожертвовать своей кровью ради него, она непременно сделала бы это; но судьба распорядилась так, что он сам своей чистой кровью пожертвовал собой ради уммы, чтобы таким образом завершить свой полный жизненный путь, изобиловавший джихадом, самопожертвованием и щедростью, тем, чем он желал и чего был достоин, — мученичеством и встречей с Богом.

Когда мы стояли перед его чистым телом, мы обратились к его чистой душе и сказали: О наш господин, уходите с миром и спите с глазами, полными света (в покое); ибо вы оставили после себя армию свободных и благородных людей, которые сегодня идут по вашему пути, привержены вашему великому посланию и несут знамя чести и достоинства после вас.

Ваши молодые львы больше не боятся угнетателей, не говоря уже о ваших стойких мужах, которые стоят на передовой против сил угнетения и высокомерия. То, что мы видели вчера — от огромных толп до беспрецедентной народной и государственной солидарности — является лучшим доказательством того, что путь сопротивления и преемственности (вилаят) будет продолжен.

Мы видели, как эта церемония, описанная как величайшая в истории этой страны, собрала официальные и народные делегации со всего мира; это показало, что вечное послание, которое мученически погибший лидер взял на себя на протяжении всей своей жизни, будет продолжаться, пока Бог не унаследует всю землю и всех, кто на ней.

Участвуя в этой траурной церемонии, мы не говорим великому лидеру «прощай»; напротив, мы подтверждаем, что мы тверды и привержены завету этой миссии, и наша встреча с ним и со всеми свободными людьми — в терпении и стойкости на принципах; там, где обновляется наш обет и обещание продолжать его путь до достижения победы.