По сообщению международного информационного агентства Ахль аль-Бейт (АБНА), Григорий Матросов, священник Русской православной церкви и представитель отдела внешних связей этой церкви, в интервью заявил, что мученическая смерть аятоллы аль-Узма Сейеда Али Хаменеи, мученически погибшего лидера Исламской революции, не только не ослабила Иран, но и сделала эту страну более могущественной, чем прежде.

Он, который был среди гостей, присутствовавших на церемонии похорон чистого тела мученически погибшего лидера, в ответ на вопрос о личности аятоллы Хаменеи сказал: Если я хочу представить его народу моей страны, я скажу, что он провёл всю свою жизнь на пути Бога и служении иранскому народу и до конца этого пути пожертвовал даже своей жизнью.

Матросов добавил: США и сионистский режим полагали, что убийством лидера Исламской революции они откроют путь к господству над Ираном, но этот расчёт был совершенно неверным.

Он подчеркнул: вопреки представлениям Вашингтона и Тель-Авива, мученическая смерть аятоллы Хаменеи привела к усилению Ирана, и эта страна после этого инцидента продолжит свой путь более могущественно, чем прежде.