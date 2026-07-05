The Telegraph: Похороны мученически погибшего лидера Ирана станут одной из крупнейших церемоний в новейшей истории

По сообщению международного информационного агентства Ахль аль-Бейт (АБНА), британская газета The Telegraph в репортаже о церемонии прощания с аятоллой аль-Узма Сейедом Али Хаменеи, мученически погибшим лидером Исламской революции, написала, что тысячи людей ещё до официального начала церемонии собрались на улицах, ведущих к месту похорон, и требовали отмщения врагам Ирана.

Эта газета, ссылаясь на оценку иранских властей, сообщила, что число участников церемонии в Тегеране может достичь 20 миллионов человек, а с учётом церемоний, проведённых в Тегеране, Куме, Мешхеде и паломнических городах Ирака, общее число присутствующих может возрасти до примерно 35 миллионов человек; по данным The Telegraph, эта статистика ставит данную церемонию в ряд крупнейших похоронных обрядов в новейшей истории.

The Telegraph также описала массовое присутствие людей как признак популярности и социальной поддержки аятоллы Хаменеи и написала, что вопреки некоторым прогнозам на Западе о возможных беспорядках или ослаблении внутренней сплочённости Ирана, огромные толпы людей вышли на улицы, чтобы проводить мученически погибшего лидера.

В продолжении газета, отметив присутствие делегаций из около 100 стран на этой церемонии, оценила это участие как свидетельство международного масштаба похоронного обряда и политического положения Исламской Республики Иран на региональном и мировом уровнях.