Соединённые Штаты являются главной причиной нестабильности в регионе / Иран даст решительный ответ на любую агрессию

По сообщению Международного информационного агентства Ахль аль-Бейт (АБНА) — Абдульреза Рахмани Фазли, посол Ирана в Китае, на своей пресс-конференции ответил на важнейшие вопросы журналистов относительно событий в регионе, Ормузского пролива, ядерных переговоров и ирано-китайских отношений.

Отвечая на вопрос о взимании платы с судов, проходящих через Ормузский пролив, господин Рахмани Фазли подчеркнул, что это действие является «платой за услуги», а не пошлиной или налогом, и заявил: В соответствии с международными нормами и с целью обеспечения безопасности судоходства, защиты окружающей среды и предоставления навигационных услуг, Иран будет взимать определённую плату с проходящих судов. Эти сборы будут введены после окончания 60-дневного периода договорённостей с США.

Он также объявил: Для дружественных и союзных стран, включая Китай, будут предусмотрены особые льготы и условия. Китай всегда был рядом с Ираном в трудных ситуациях, поэтому естественно, что мы будем уделять этой стране особое внимание в данном вопросе.

Касательно текущей ситуации с судоходством в Ормузском проливе Рахмани Фазли заявил: К счастью, процесс движения торговых судов постепенно возвращается к нормальному состоянию, и проведена необходимая координация со странами Персидского залива, включая Оман. Он также признал, что объём судоходства ещё не достиг уровня, предшествовавшего недавней напряжённости, но наблюдается тенденция к улучшению.

Одной из главных тем этой конференции была ядерная программа Ирана. Посол Ирана, ссылаясь на фетвы Верховного лидера и внутреннее законодательство, чётко заявил: Исламская Республика Иран, основываясь на религиозных учениях, принципах Конституции и международных обязательствах, никогда не стремилась и не стремится к производству или разработке ядерного оружия. Наша ядерная программа полностью мирна и находится под контролем Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).