Аятолла Макарем Ширази: Убийцы мученически погибшего лидера не избегут божественного возмездия

По сообщению информационного агентства Ахль аль-Бейт (АБНА) — великий аятолла Макарем Ширази, один из источников подражания (марджа-таклид), в своём послании по случаю похорон мученически погибшего лидера революции заявил: убийцы и те, кто был причастен к этому великому преступлению, чьи руки обагрены кровью этого дорогого мученика, командиров, ответственных лиц, беззащитных людей и угнетённых детей, не избегут ни божественного возмездия, ни справедливого наказания, и эта чистая кровь никогда не будет забыта.