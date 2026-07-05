Мокебы (пункты приёма) афганских мигрантов оказали услуги скорбящим по мученически погибшему лидеру

По сообщению международного информационного агентства Ахль аль-Бейт (АБНА), одновременно с проведением величественной церемонии прощания с телом мученически погибшего лидера исламской уммы, афганские мигранты, проживающие в Иране, развернув десятки мокебов для приёма и культурного обслуживания вокруг тегеранской молельни имама Хомейни и в различных точках столицы, сыграли активную и заметную роль в обслуживании скорбящих.

Эти мокебы афганских мигрантов, предоставляя разнообразные культурные и бытовые услуги, включая раздачу горячей еды, напитков, культурно-религиозных наборов и организацию информационных стендов, принимали тысячи скорбящих.

Афганские мигранты с большим воодушевлением и рвением, с ранних часов церемонии и до позднего вечера, присутствовали в местах вокруг молельни и, искренне обслуживая, продемонстрировали символ сопереживания и единства исламской уммы. Это обслуживание продолжается сегодня и завтра в Тегеране, а в ближайшие дни — в Куме и Мешхеде.

Организация этих мокебов, которая была проведена при координации и широком участии афганской общины, проживающей в Иране, отражает глубину любви и преданности мученически погибшему лидеру революции. Многие иранские скорбящие поблагодарили мигрантов за эту инициативу и охарактеризовали её как признак сплочённости и солидарности между мусульманами.

Эта активная поддержка и широкое обслуживание со стороны афганских мигрантов не только внесло значительный вклад в величественное проведение церемонии прощания, но и вновь показало, что эта община своим сопереживанием в решающие моменты стоит плечом к плечу с иранским народом и своими культурными и бытовыми услугами взяла на себя часть тяжести гостеприимства.