Министр иностранных дел Конго: Имам Хаменеи был вдохновением для угнетённых народов мира

По сообщению международного информационного агентства Ахль аль-Бейт (АБНА), Констан-Серж Бонда, министр иностранных дел Республики Конго (Конго-Браззавиль), описал аятоллу Сейеда Али Хаменеи, мученически погибшего лидера Исламской революции, как вдохновение для угнетённых народов мира.

Он, указав на международный статус мученически погибшего лидера, заявил: Имам Хаменеи был источником вдохновения для угнетённых народов по всему миру, и его мысли и жизненный путь нашли широкий отклик далеко за пределами Ирана среди свободолюбивых народов.

Министр иностранных дел Конго также подчеркнул, что мученически погибший лидер Исламской революции был истинным воплощением стойкости, твёрдости и сопротивления на международной арене и своими позициями стал образцом для народов, противостоящих господству и несправедливости.