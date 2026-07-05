Присутствие делегаций из Испании и Латинской Америки на церемонии прощания с мученически погибшим лидером Исламской революции

По сообщению международного информационного агентства Ахль аль-Бейт (АБНА), испанские СМИ сообщили о присутствии представителей и официальных, культурных и медийных делегаций из Испании и нескольких стран Латинской Америки на церемонии прощания с телом аятоллы аль-Узма Сейеда Али Хаменеи, мученически погибшего лидера Исламской революции, в тегеранской молельне имама Хомейни.

Как сообщают испанские СМИ, Вальдрак Людвинг Янтске Виттакер, министр иностранных дел Никарагуа, возглавил официальную делегацию на этой церемонии и, отдав дань уважения телу мученически погибшего лидера, передал соболезнования от президента Никарагуа Даниэля Ортеги и вице-президента Росарио Мурильо его семье и руководству Исламской Республики Иран.

Министр иностранных дел Никарагуа также во время своей поездки в Тегеран встретился с Сейедом Аббасом Аракчи, министром иностранных дел Исламской Республики Иран, подтвердил солидарность правительства и народа Никарагуа с Исламской Республикой Иран и выразил соболезнования в связи с мученической смертью аятоллы Хаменеи и других иранских мучеников.

На этой церемонии также присутствовал специальный представитель Республики Куба вместе с официальной делегацией, который, отдав дань уважения телу мученически погибшего лидера, заявил о сочувствии своей страны иранскому народу.

Помимо официальных делегаций, группа культурных и медийных активистов из Испании, Бразилии, Аргентины, Колумбии, Эквадора, Боливии и Никарагуа также приняла участие в церемонии прощания и, выражая сочувствие иранскому народу, почтила память мученически погибшего лидера Исламской революции.

На полях этой церемонии несколько членов культурных и медийных делегаций держали в руках испанское издание книги «Кровь сердца, ставшая рубином» — воспоминаний аятоллы Сейеда Али Хаменеи о годах борьбы, тюрьмы и изгнания.