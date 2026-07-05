Сопротивление и месть — это клич иранского народа

По сообщению информационного агентства Ахль аль-Бейт (АБНА) — Мухаммад Бакир Зулькадр, секретарь Высшего совета национальной безопасности, в своём послании накануне церемонии похорон мученически погибшего лидера революции написал: в эти несколько дней приковайте свои взгляды к Ирану. Это тот самый Иран, который, как вы полагали, сможете сломить за несколько дней!

В конце этого послания он написал: это бурлящее море людей сейчас на прощании и похоронах своего лидера скандирует два лозунга: сопротивление врагам и месть за кровь мученически погибшего лидера Ирана.