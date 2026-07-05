Шейх Хаммам Хамуди: Мученик аятолла Хаменеи стоял рядом с Ираком в самые трудные дни

По сообщению международного информационного агентства Ахль аль-Бейт (АБНА), шейх Хаммам Хамуди, председатель Высшего исламского совета Ирака, подчеркнул, что иракский народ никогда не забудет тех, кто стоял рядом с этой страной. Он также назвал мученика Его Святейшество аятоллу аль-Узма Сейеда Али Хаменеи символом борьбы с несправедливостью и тиранией в современную эпоху.

Хамуди на «диалоговой встрече» заявил: иракцы никогда не оставят тех, кто стоял рядом с ними, и мир увидит их доблесть и верность на церемонии похорон мученика аятоллы аль-Узма Сейеда Али Хаменеи.

Он добавил: имам-мученик, Его Святейшество аятолла аль-Узма Сейед Али Хаменеи, был символом этой эпохи в борьбе с несправедливостью и деспотизмом на основе учения имама Хусейна (мир ему) и на пути свободы, достоинства и справедливости.

Председатель Высшего исламского совета Ирака продолжил: мученик аятолла аль-Узма Хаменеи сочетал в себе аскетизм, мужество, терпение, глубокие знания и точное политическое понимание образа мышления врага, и на этой основе построил сильную страну, опирающуюся на собственные возможности, и великий, могучий народ.

Он отметил: благодаря крови мученика аятоллы аль-Узма Хаменеи Исламская революция Ирана возродилась с ещё более мощным духом, а массовое присутствие народа продемонстрировало ясный посыл стойкости и противостояния врагу.

Хамуди также сказал: мученик аятолла аль-Узма Хаменеи всегда любил Ирак и иракский народ, поддерживал Исламскую революцию в Ираке и проявил самопожертвование ради Ирака. В битве против ДАИШ он открыл иранские оружейные склады для поддержки сил Хашд аш-Шааби.

В завершение он подчеркнул: мы никогда не оставим тех, кто стоял рядом с нами. Доблесть, благородство и дух благодарности иракского народа проявятся особым и величественным образом во встрече и похоронах имама-мученика аятоллы аль-Узма Хаменеи. Мученик аятолла аль-Узма Хаменеи всегда был близок к религиозным семинариям Кума и Наджафа и уделял особое внимание сохранению сплочённости и единства между этими двумя центрами.