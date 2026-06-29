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Консультации Бен Сальмана и Макрона о последних изменениях в меморандуме Ирана и США

29 июня 2026 - 08:57
News ID: 1832962
Source: ABNA
Консультации Бен Сальмана и Макрона о последних изменениях в меморандуме Ирана и США

Наследный принц Саудовской Аравии и президент Франции в телефонном разговоре обсудили последние изменения, связанные с меморандумом между Ираном и США.

Как сообщает информационное агентство «Абна» со ссылкой на катарское информационное агентство, Мухаммед бен Сальман, наследный принц Саудовской Аравии, сегодня, в воскресенье, провёл телефонные консультации с Эммануэлем Макроном, президентом Франции.

Согласно заявлению этого СМИ, наследный принц Саудовской Аравии и президент Франции в ходе этих телефонных консультаций обсудили региональные и международные события.

Они также затронули последние изменения, касающиеся меморандума о взаимопонимании, подписанного между США и Исламской Республикой Иран, а также усилия по достижению всеобъемлющих решений, которые обеспечат безопасность и стабильность в регионе.

Катарское информационное агентство затем добавило: стороны подчеркнули важность обеспечения свободы судоходства и поддержки дипломатических усилий по снижению напряжённости. Они также обсудили области совместного сотрудничества и ряд региональных и международных вопросов, представляющих взаимный интерес.

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