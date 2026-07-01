Новое предложение Омана США и западным странам о судоходстве в Ормузском проливе

По сообщению информационного агентства «Абна», газета The New York Times со ссылкой на осведомлённые источники сообщила, что султанат Оман недавно представил официальное предложение Соединённым Штатам и их западным союзникам, согласно которому судоходные компании должны будут платить сбор за проход через Ормузский пролив.

Согласно этому сообщению, план Омана частично вдохновлён механизмами, действующими в Малаккском проливе и Сингапурском проливе. В этом предложении оплата прохода официально считается добровольной, однако Иран настаивает на обязательном характере взимания этих сборов.

The New York Times также пишет, что у Вашингтона есть определённые соображения по этому предложению, и он желает провести переговоры с оманскими официальными лицами по его деталям. Американские чиновники надеются, что разногласия будут урегулированы путём технических переговоров.

Тем временем Казем Гарибабади, заместитель министра иностранных дел нашей страны, заявил, что Тегеран готов создать новый механизм управления судоходством в Ормузском проливе, но если Оман не проявит желания разработать совместную структуру для управления этим стратегическим проходом, Иран будет самостоятельно продолжать этот процесс.

Также Аббас Аракчи, глава дипломатического ведомства нашей страны, ранее заявлял, что Ормузский пролив на протяжении многих лет всегда был открыт для международного судоходства, но после атак США и Израиля на Иран условия в этом водном пути уже не будут прежними.

Ранее Иран и Оман после визита иранской делегации в Маскат в совместном заявлении подчеркнули, что прибрежные страны должны играть основную роль и нести суверенную ответственность за управление Ормузским проливом. Стороны также объявили, что будут проводить консультации о будущем этого водного пути и о разработке соглашения о порядке прохода судов на основе международных стандартов и с учётом расходов прибрежных стран.