Иллюзия победы Трампа, на этот раз в «деле об увольнениях»

Как сообщает агентство «Абна», Дональд Трамп, президент США, написал в Truth Social: «Только что в Верховном суде США была одержана большая победа в “деле об увольнениях”, которая подтверждает президентскую власть в нашей стране по увольнению должностных лиц исполнительной власти, назначенцев и представителей агентств в соответствии со статьёй II Конституции».

Президент США, который, как известно, стремится уволить чиновников, сопротивляющихся его незаконным приказам, заявил: «Это решение восходит к 1930-м годам, и президенты США с тех пор добивались такого постановления!»