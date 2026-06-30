Кац бьёт в барабан войны с Ираном и угрожает бомбардировкой Дахии

Как сообщает агентство «Абна», Исраэль Кац, министр войны сионистского режима, выступил с враждебной позицией в отношении Ирана.

Он заявил: «Если Иран нападёт на Израиль или если Трамп сочтёт переговоры безрезультатными, война с Ираном разгорится вновь».

Кац на пресс-конференции заявил: «Я отдал приказ армии готовиться к операции “Сине-белая” в Иране, и это может произойти уже завтра».

Он также заявил: «Уравнение остаётся в силе: любая атака на север или приграничные поселения немедленно повлечёт за собой бомбардировку южного пригорода Бейрута — Дахии. Если „Хезболла“ совершит нападение на север Израиля, Дахия будет поражена».

Министр войны сионистского режима также заявил: «Я договорился с командующим Центрального командования армии США о том, что мы не будем отступать из зон безопасности в Ливане, Сирии и Газе. Пока „Хезболла“ не будет разоружена, никакого дальнейшего отступления, кроме двух пилотных зон на юге Ливана, не будет. После ограничений, введённых США, мы перешли к запасному плану — углублению “жёлтой линии” на юге Ливана. Солдаты ливанской армии не будут внезапно переходить к атакам на „Хезболлу“, и присутствие израильской армии в Ливане будет долгосрочным».