Консультации Катара и США по Ирану и прекращению огня в Ливане

По сообщению информационного агентства «Абна», министерство иностранных дел Катара сообщило о беседе премьер-министра и министра иностранных дел этой страны со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером по поводу региональных событий, прекращения огня в Ливане и хода переговоров.

Согласно заявлению министерства иностранных дел Катара, шейх Мухаммед бен Абдуррахман Аль Тани, премьер-министр и министр иностранных дел этой страны, на встрече с Уиткоффом и Кушнером обсудил последние события в регионе и вопрос прекращения огня в Ливане.

На этой встрече премьер-министр Катара подчеркнул продолжение посреднических усилий Дохи для достижения всеобъемлющего решения, которое приведёт к укреплению безопасности и стабильности в регионе.

Министерство иностранных дел Катара также объявило, что Уиткофф и Кушнер высоко оценили роль Дохи в сотрудничестве с Пакистаном для облегчения процесса переговоров с Ираном и подтвердили приверженность Вашингтона дипломатическому пути и поддержку усилий по достижению всеобъемлющего соглашения.