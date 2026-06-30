New York Times: Почему американцы больше не любят Трампа?

Как сообщает агентство «Абна», американская газета New York Times в статье написала, что менее чем через два года после возвращения Дональда Трампа в Белый дом он столкнулся с резким падением своей популярности. Некоторые слухи в политических кругах страны утверждают, что политические и культурные движения, сопровождавшие его победу на выборах 2024 года, идут на спад, и многие из тех, кто голосовал за него, разочарованы его деятельностью.

Дэвид Уоллес-Уэллс, автор статьи, считает, что создание кампании под названием «Проект MAGA» («Сделаем Америку снова великой») за эти годы не продлилось долго, и страна даже пережила обратную трансформацию, которая вернула ситуацию в иное русло.

Автор добавляет, что консерваторы и сторонники Трампа после выборов считали, что страна вступила в новый этап, в центре которого — прекращение политики разнообразия и равенства, усиление иммиграции и возрождение экстремистских ценностей, но этот нарратив постепенно утратил свой блеск на фоне роста политических и экономических кризисов.

Трамп потерял свои достижения после выборов. Его экономическая политика, особенно пошлины, привела к новой волне инфляции, его проект реформы государственного аппарата провалился, а его жесткие кампании против иммигрантов в американских городах вызвали широкий резонанс.

Общественное недовольство

New York Times для объяснения снижения популярности Трампа ссылается на несколько показателей, включая снижение его рейтинга одобрения до самых низких уровней. В этих условиях демократы нашли реальную возможность вернуть себе Сенат. Кроме того, существует общественное недовольство, возникшее против Трампа после войны с Ираном и её окончания, которое автор описывает как «унизительное».

Автор добавляет, что американские военные операции за рубежом подорвали имидж Трампа как президента, выступающего против войн, привели к росту цен на нефть и обнажили аспекты хрупкости американской мощи.

New York Times уточняет, что снижение популярности Трампа не ограничилось только независимыми избирателями, но также затронуло группы, которые республиканцы считали основой будущего движения MAGA. Популярность Трампа среди молодёжи в некоторых опросах упала на 50%. Популярность Трампа также резко снизилась среди чернокожих американцев и латиноамериканцев, а даже среди белого рабочего класса, который составлял его традиционную электоральную базу.

Автор в заключение приходит к выводу, что выборы и партийные победы не обязательно отражают глубинные изменения в идентичности американского общества, и многие преувеличили убеждённость в том, что победа Трампа означает постоянное изменение курса страны.