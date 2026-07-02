Иранский народ – первая жертва американских прав человека

Как сообщает агентство «Абна», тринадцатая международная конференция «Американские права человека с точки зрения павшего лидера революции» состоялась в четверг, 2 июля 2026 года.

На этой конференции выступили: Ходжатоль-Эслам валь-Мослемин Сейед Зияэддин Агаджанпур – представитель Верховного лидера и глава Идейно-политического управления Министерства обороны и поддержки Вооружённых сил; Али Багери Кяни – заместитель по внешней политике и международной безопасности Высшего совета национальной безопасности; Насер Серадж – заместитель по международным делам Судебной власти и секретарь Штаба по правам человека Исламской Республики; Ибрагим Азизи – председатель Комитета по национальной безопасности и внешней политике Меджлиса Исламского совета и глава Штаба по пересмотру и разоблачению американских прав человека; генерал Хадж Хасан Растегарпанах – начальник Центра стратегических исследований информации и безопасности Генерального штаба Вооружённых сил; генерал Хосейн Реза Садеки – советник и специальный руководитель Управления контроля Верховного главнокомандования над Организацией разведки Корпуса стражей исламской революции; и Амин Ансари – генеральный секретарь Организации молодёжи по правам человека Исламской Республики Иран.

Насер Серадж, заместитель по международным делам Судебной власти и секретарь Штаба по правам человека Исламской Республики Иран, сказал: Сегодня мы выступаем на конференции «Разоблачение американских прав человека» не из ненависти, а из человеческой и исторической ответственности.

Он добавил: Сегодня мы вспоминаем нашего павшего лидера – Его Святейшество Аятоллу Хаменеи (да будет доволен им Аллах); того великого мужа, который в марте прошлого года был мученически убит в результате преступной атаки американского режима и сионистского режима. Он на протяжении многих лет самыми проницательными словами срывал покров с истинного лица американских прав человека, и сегодня наш долг – идти по его просветительскому пути и громко заявлять об этой горькой правде.

Секретарь Штаба по правам человека далее подчеркнул: Государство, которое представляет себя защитником свободы, человеческого достоинства и прав человека, соблюдает ли эти принципы на практике? Наш павший лидер много лет назад сказал: «Поднятие вопроса прав человека Америкой – это обман и средство давления». Эта короткая фраза раскрывает великую истину. Для американского правительства права человека – не человеческая ценность, а политический инструмент; инструмент для давления на независимые народы и поддержки своих незаконных интересов.

Он продолжил: Павший лидер революции в одном из своих выступлений прямо заявил: «Сегодня никто в мире не верит, что Америка стремится к правам человека», а в другом месте подчеркнул: «Американцы подняли знамя прав человека и говорят, что мы привержены правам человека не только у себя дома, но и во всём мире. Хорошо, это заявление. А что они сделали на практике? На практике они наносят наибольший ущерб правам человека и совершают величайшее оскорбление прав человека в разных странах».

Америка говорит о правах человека везде, где этого требуют её интересы, и закрывает глаза на величайшие преступления везде, где её интересы оказываются под угрозой.

Серадж также сказал: Наш павший лидер в этой связи сказал: «Если кто-то в мире претендует на защиту прав человека, американские чиновники, учитывая все позорные действия, которые есть в их послужном списке в области прав человека, не должны выдвигать такое требование».