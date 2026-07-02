Гарибабади: Ормузский пролив находится под командованием Ирана, а не СЕНТКОМ

Как сообщает агентство «Абна», «Казем Гарибабади», заместитель министра иностранных дел по правовым и международным вопросам и главный переговорщик Ирана, в четверг 2 июля в посте в одной из социальных сетей написал: Военное совещание в Бахрейне не может создать правовой порядок и безопасность для Персидского залива.

Далее он подчеркнул: Безопасность региона обеспечивается прекращением вмешательства и выводом США из региона, уважением к суверенитету стран и принятием новых геополитических реалий, а не под военным зонтиком США.