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Гарибабади: Ормузский пролив находится под командованием Ирана, а не СЕНТКОМ

2 июля 2026 - 11:17
News ID: 1834328
Source: ABNA
Гарибабади: Ормузский пролив находится под командованием Ирана, а не СЕНТКОМ

Заместитель министра иностранных дел в ответ на проведение совещания по безопасности СЕНТКОМ и стран региона написал: Ормузский пролив находится под командованием Ирана, а не СЕНТКОМ.

Как сообщает агентство «Абна», «Казем Гарибабади», заместитель министра иностранных дел по правовым и международным вопросам и главный переговорщик Ирана, в четверг 2 июля в посте в одной из социальных сетей написал: Военное совещание в Бахрейне не может создать правовой порядок и безопасность для Персидского залива.

Далее он подчеркнул: Безопасность региона обеспечивается прекращением вмешательства и выводом США из региона, уважением к суверенитету стран и принятием новых геополитических реалий, а не под военным зонтиком США.

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