Разоблачение сотрудничества компании «Meta» с Израилем по удалению контента, связанного с войной против Ирана

По сообщению информационного агентства «Абна», опубликованные американским изданием «The Intercept» документы показывают, что правительство Израиля в ходе войны с Ираном попросило компанию «Meta» удалить десятки публикаций в Facebook и Instagram, включая материалы в поддержку Ирана, критический контент в адрес Израиля и изображения, связанные с ракетными ударами Ирана.

Согласно отчёту газеты «The Intercept», запросы сионистского режима включали удаление постов в поддержку Ирана, материалов, направленных против Израиля, изображений и видео, связанных с последствиями ракетных ударов Ирана, а также учётных записей пользователей, публиковавших военные анализы.

Эти документы также показывают, что компания «Meta» согласилась с частью этих запросов и удалила некоторые из указанных материалов, хотя правовое основание или критерии этого решения не были чётко разъяснены во всех случаях.

В другой части этого отчёта говорится, что один из менеджеров Meta, который ранее сотрудничал с Биньямином Нетаньяху, премьер-министром Израиля, выступал в качестве посредника между сионистским режимом и этой компанией для отслеживания удаления контента с платформ Facebook и Instagram.

Американское издание «The Intercept» не опубликовало более подробной информации о точном количестве удалённых материалов или официальной реакции компании Meta на эти документы.