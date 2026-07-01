Вэнс: Трамп хочет продолжения переговоров с Ираном на основе проверяемых обязательств

По сообщению информационного агентства «Абна», Джей Ди Вэнс, вице-президент США, ссылаясь на ход переговоров с Ираном, заявил, что технические диалоги между двумя сторонами продолжаются на основе предыдущих переговоров.

Он также заявил, что Дональд Трамп хочет продолжения дипломатического пути с Ираном, но этот процесс должен основываться на обязательствах, которые поддаются проверке.

Вэнс продолжил свои заявления, сказав: демонтаж ядерной программы Ирана должен быть подтверждён посредством непрерывных и проверяемых инспекций.

Вице-президент США добавил, что Трамп приказал сначала использовать «меморандум о взаимопонимании» для возвращения нефти на мировые рынки и укрепления глобального энергоснабжения, а затем оценить развитие событий на следующем этапе переговоров.

Вице-президент США заявил, что у Вашингтона в отношении Ирана есть два варианта: либо попытаться достичь долгосрочного соглашения с Тегераном при условии изменения поведения Ирана, либо закрепить достижения, которые уже были получены.

Он добавил: «По-прежнему существует значительная степень неопределённости относительно хода событий, и никто не может с уверенностью предсказать, какие действия предпримет Иран».