По сообщению информационного агентства «Абна», удары беспилотников армии сионистского режима по различным районам сектора Газа вечером во вторник привели к гибели по меньшей мере трёх палестинцев, включая одного ребёнка, и ранению 19 других.

Медицинские источники и очевидцы сообщили, что удар беспилотника сионистского режима по району Аль-Маваси к западу от Хан-Юниса привёл к трём смертям и 17 раненым.

Также на севере сектора Газа два палестинца были тяжело ранены в результате двух отдельных ударов беспилотников по жилым домам в районе Аль-Фалуджа в лагере Джабалия и в квартале Шейх Ридван в городе Газа.

Очевидцы подчеркнули, что эти удары были нацелены на районы, находящиеся за пределами зоны дислокации сил сионистского режима и охваченные соглашением о перемирии.

В другой атаке спасательные службы извлекли из-под завалов тело палестинца, который был убит в ходе предыдущего авиаудара сионистского режима возле площади Кувейт в квартале Аз-Зейтун в городе Газа.

Министерство здравоохранения Газы объявило, что в результате неоднократных нарушений соглашения о перемирии со стороны сионистского режима на данный момент погибли 1 053 палестинца и 3 406 других получили ранения.

Тем временем исламское движение сопротивления ХАМАС, приветствуя размещение международных сил в секторе Газа, выразило надежду на то, что этот шаг создаст основу для отделения палестинских мирных жителей от оккупационных сил и положит конец агрессии и неоднократным нарушениям со стороны сионистского режима.

Согласно сообщениям, автомобили и логистическое оборудование международных сил стабильности въехали в сектор Газа в рамках плана прекращения огня, и опубликованные кадры показывают прибытие этого оборудования в регион.