Амр Муса: Иран проявил умное сопротивление против Америки

По сообщению информационного агентства «Абна» со ссылкой на «Россия аль-Яум», Амр Муса, бывший генеральный секретарь Лиги арабских государств, отреагировал на критику, высказанную некоторыми официальными лицами и медийными персонами арабских стран Персидского залива, относительно его позиции по отношению к Ирану.

В интервью подкасту «Карари маа Лямис» он заявил, что не следует понимать так, будто все страны Персидского залива имеют единую позицию против него, и что значительная часть реакций была высказана в социальных сетях.

Муса, ссылаясь на критику Абдуррахмана ар-Рашида и Анвара Гаргаша, назвал эту критику уважительной и сказал, что обсудит этот вопрос с ними на будущих встречах.

Бывший генеральный секретарь Лиги арабских государств, говоря о своих заявлениях относительно «умного сопротивления» Ирана, пояснил, что имел в виду способ противостояния Ирана Соединённым Штатам и «сионистскому режиму» как союзнику Вашингтона, и это было основной темой его высказываний.

При этом он подчеркнул, что любое нападение на любую из арабских стран Персидского залива он считает нападением на все арабские страны, и это была его неизменная позиция.

Амр Муса также, отвергнув наличие разногласий с арабскими странами Персидского залива, заявил, что разногласия не должны наносить ущерб братским отношениям между арабскими странами, и должно существовать пространство для выражения различных точек зрения.