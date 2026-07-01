По сообщению информационного агентства «Абна», сайт «Tanker Trackers» сегодня, во вторник, сообщил, что Иран с момента снятия американской блокады экспортировал 50 миллионов баррелей нефти.

Затем этот сайт добавил, что большинство других стран региона находятся на гораздо более низком уровне экспорта по сравнению с периодом до войны (незаконного вторжения США в Иран).

Примечательно, что 10 июня Tanker Trackers писал, что за последние пять дней (после снятия американской морской блокады) Исламская Республика Иран экспортировала около 18 миллионов баррелей сырой нефти, общая стоимость которой оценивается в 1,44 миллиарда долларов.