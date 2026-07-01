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Tanker Trackers: Иран экспортировал 50 миллионов баррелей нефти после снятия блокады

1 июля 2026 - 09:18
News ID: 1833886
Source: ABNA
Tanker Trackers: Иран экспортировал 50 миллионов баррелей нефти после снятия блокады

Сайт отслеживания судов «Tanker Trackers» сообщил, что Иран с момента снятия морской блокады экспортировал 50 миллионов баррелей нефти.

По сообщению информационного агентства «Абна», сайт «Tanker Trackers» сегодня, во вторник, сообщил, что Иран с момента снятия американской блокады экспортировал 50 миллионов баррелей нефти.

Затем этот сайт добавил, что большинство других стран региона находятся на гораздо более низком уровне экспорта по сравнению с периодом до войны (незаконного вторжения США в Иран).

Примечательно, что 10 июня Tanker Trackers писал, что за последние пять дней (после снятия американской морской блокады) Исламская Республика Иран экспортировала около 18 миллионов баррелей сырой нефти, общая стоимость которой оценивается в 1,44 миллиарда долларов.

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