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Ареф: Прощание с нашим лидером-мучеником положит конец историческому горю траурных церемоний шиитов, проводимых в угнетённом положении

1 июля 2026 - 09:17
News ID: 1833885
Source: ABNA
Ареф: Прощание с нашим лидером-мучеником положит конец историческому горю траурных церемоний шиитов, проводимых в угнетённом положении

Первый вице-президент Ирана заявил: «Прощание с нашим лидером-мучеником положит конец историческому горю траурных церемоний шиитов, которые всегда проводились в угнетённом положении. Я верю, что могущественный Иран и исламская умма выйдут на арену во весь рост для этого исторического прощания».

По сообщению информационного агентства «Абна», Мохаммад Реза Ареф на своей странице в социальных сетях написал: «История шиизма полна горечи траурных церемоний, проходивших в одиночестве и угнетённости — от Медины до Туса. Но наша судьба и судьба свободных людей мира — устроить прощание величиной с целый мир, величественное и беспрецедентное, для нашего имама-мученика, дорогого Хаменеи».

Он добавил: «Я верю, что могущественный Иран и исламская умма выйдут на арену во весь рост для этого исторического прощания».

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