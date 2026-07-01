Ареф: Прощание с нашим лидером-мучеником положит конец историческому горю траурных церемоний шиитов, проводимых в угнетённом положении

По сообщению информационного агентства «Абна», Мохаммад Реза Ареф на своей странице в социальных сетях написал: «История шиизма полна горечи траурных церемоний, проходивших в одиночестве и угнетённости — от Медины до Туса. Но наша судьба и судьба свободных людей мира — устроить прощание величиной с целый мир, величественное и беспрецедентное, для нашего имама-мученика, дорогого Хаменеи».

Он добавил: «Я верю, что могущественный Иран и исламская умма выйдут на арену во весь рост для этого исторического прощания».