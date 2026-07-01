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Заявление The Wall Street Journal о предупреждении Корпуса стражей исламской революции в адрес США и Европы.

1 июля 2026 - 09:17
News ID: 1833884
Source: ABNA
Заявление The Wall Street Journal о предупреждении Корпуса стражей исламской революции в адрес США и Европы.

The Wall Street Journal утверждает, что Корпус стражей исламской революции через катарских посредников передал США и Европе сообщение о том, что в случае невыполнения определённых условий Ормузский пролив будет вновь закрыт.

По сообщению информационного агентства «Абна», газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомлённые источники заявила, что Корпус стражей исламской революции через катарских посредников направил предупредительное сообщение западным сторонам.

Согласно этому сообщению, в нём подчёркнуто, что если не будут предоставлены гарантии осуществления Ираном исключительного контроля над Ормузским проливом, а также если США и западные страны не откажутся от своих планов по использованию южного маршрута пролива вблизи побережья Омана, Иран вновь закроет Ормузский пролив.

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