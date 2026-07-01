Заявление The Wall Street Journal о предупреждении Корпуса стражей исламской революции в адрес США и Европы.

По сообщению информационного агентства «Абна», газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомлённые источники заявила, что Корпус стражей исламской революции через катарских посредников направил предупредительное сообщение западным сторонам.

Согласно этому сообщению, в нём подчёркнуто, что если не будут предоставлены гарантии осуществления Ираном исключительного контроля над Ормузским проливом, а также если США и западные страны не откажутся от своих планов по использованию южного маршрута пролива вблизи побережья Омана, Иран вновь закроет Ормузский пролив.