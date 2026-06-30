Крупное поражение для Израиля; восстановление Газы будет проведено без разоружения ХАМАС

Как сообщает агентство «Абна» со ссылкой на сайт «Акка», организация радио и телевидения сионистского режима (КАН) объявила, что правительство США передало израильскому режиму документ о будущем сектора Газа.

Согласно этому сообщению, данный документ включает передачу финансовых средств Палестинской администрации так называемому «Совету мира».

Кроме того, этот документ включает начало процесса восстановления Газы даже без разоружения ХАМАС.

На данный момент никаких дополнительных подробностей об этом документе не опубликовано, и американские и сионистские официальные лица не отреагировали на это сообщение.