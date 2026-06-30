ХАМАС предупредил о молчании арабских стран в отношении геноцида в Газе

Как сообщает агентство «Абна» со ссылкой на агентство «Шихаб», Хазем Касем заявил, что девочка погибла вечером во вторник в результате удара израильских истребителей по палаткам для перемещённых лиц в Хан-Юнисе.

Он добавил, что этот ребёнок присоединился к десяткам тысяч детей, которые погибли в результате бомбардировок, голода, отсутствия медицинской помощи и последствий войны.

Представитель ХАМАСа также, критикуя молчание мирового сообщества, стран-членов Лиги арабских государств, политических партий, парламентов, учёных и элит арабских стран, предупредил, что эти стороны не предприняли никаких эффективных действий в отношении событий в Газе.

В завершение Касем также раскритиковал деятельность Палестинской администрации и заявил, что эта администрация, базирующаяся в Рамалле, была безразлична к происходящему в Газе.