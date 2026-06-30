Пезешкиан: Мы не позволим, чтобы достижения вооружённых сил пострадали на пути дипломатии

Как сообщает агентство «Абна», Масуд Пезешкиан, президент Ирана, в продолжение программы своей поездки в Кум встретился и побеседовал с аятоллой Алави Боруджерди.

Президент в этой встрече, поблагодарив аятоллу Алави Боруджерди за его точный, настойчивый и осведомлённый взгляд на деятельность правительства и текущие события в стране, заявил: Ваши взгляды и мнения для меня весьма ценны и полезны; потому что страна в нынешних условиях больше чем когда-либо нуждается в реалистичных анализах и подходах, основанных на точном понимании проблем и современных требований.

Президент далее, описывая усилия правительства по продвижению дел страны и закреплению ценных достижений вооружённых сил через дипломатию и конструктивное международное взаимодействие, выразил обеспокоенность по поводу действий некоторых кругов, направленных на подрыв внутреннего единства и сплочённости и создание помех в переговорном процессе.

Аятолла Алави Боруджерди также в этой встрече, поблагодарив за усилия правительства и лично президента по управлению страной в нынешних сложных и трудных условиях, высоко оценил терпение и широту души правительства перед лицом некоторой недоброжелательности и нападок.

Он, указав на сложность внутренней и международной обстановки, заявил: Управлять страной в нынешней ситуации непросто, и по мнению многих экспертов и учёных богословского семинара Кума, управление делами страны в этих трудных условиях не могло бы быть лучше. Важно, чтобы ответственные лица правильно понимали реалии и принимали решения на основе существующих условий.

Аятолла Алави Боруджерди, подчеркнув, что достижение высоких идеалов и целей требует одновременного учёта реальностей и имеющихся возможностей, добавил: Иногда существует разрыв между желаниями и реальностью, и искусство управления заключается в том, чтобы на основе реальностей принимать наилучшее возможное решение.

Учитель богословской семинарии также назвал ответственность президента в продвижении переговоров мужественной и достойной похвалы и сказал: Вы выполнили свой долг и обязанность; будет ли другая сторона соблюдать свои обязательства или нет, и будут ли некоторые внутри страны создавать препятствия – это вопрос, не входящий в вашу ответственность. Важно то, что вы выполнили свой долг и приложили искренние усилия для обеспечения интересов страны и народа.