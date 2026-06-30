Аятолла Арафи: Продолжение переговоров в рамках политики системы служит интересам страны

Как сообщает агентство «Абна», аятолла Алиреза Арафи на встрече с Пезешкианом, поблагодарив президента за его действия в критические моменты страны, отметил: ваше постоянное присутствие на местах в сложных условиях и во время недавних событий является свидетельством мужества, ответственности и приверженности служению народу.

Руководитель семинарий страны, указав на управление экономическими вопросами в условиях существующих ограничений и трудностей, оценил действия правительства в этой области как достойные похвалы и добавил: участие правительства в переговорном процессе и следование дипломатическим путям также является важным шагом, и мы надеемся, что этот процесс продолжится в рамках общей политики системы и Верховного руководства, создаст основу для благоприятных условий в постконфликтный период, укрепит стратегические достижения Третьей войны (имеется в виду война сопротивления) и усилит солидарность исламских стран и оси сопротивления.

Аятолла Арафи также, указав на организованные возможности семинарий и высших религиозных учреждений в Куме и по всей стране в сфере социального и культурного управления, сказал: в рамках структурных подразделений семинарий более 40 тысяч семинаристов участвовали в недавних событиях и играли свою роль рядом с народом и системой. Этим силам всегда подчеркивалось, что, поддерживая решения системы и Верховного руководства, они должны избегать агрессивного поведения; однако пространство для критики, экспертных мнений и требования также должно сохраняться.

Аятолла Арафи далее подчеркнул готовность семинарий к сотрудничеству в решении социальных проблем и продвижении модели мечете-ориентированности под координацией и руководством Национального штаба мечетей и сказал: семинария и духовенство считают своим долгом присутствовать на местах в меру своих сил и возможностей для решения проблем общества и содействия развитию страны. Несомненно, терпение, мудрость и стойкость правительства в текущих условиях сыграют решающую роль в преодолении страной существующих вызовов.

Он подчеркнул важность внимания к идеям двух имамов революции, следования указаниям Верховного лидера исламской революции и рекомендациям великих марджа (религиозных авторитетов), а также консультациям с элитами семинарий и университетов, и особенно пристального внимания к дорогим людям, улице и площади (народу) и их средствам к существованию.

Руководитель семинарий страны также предложил ряд инициатив в области развития научного и международного сотрудничества, включая привлечение иностранных студентов из престижных университетов, расширение преподавания персидского языка и передачу технических знаний, развитие научной и культурной дипломатии, создание туристических сетей и кругов для стран, заинтересованных в Иране, а также использование потенциала торговцев и выпускников семинарий и университетов для развития экономических и культурных отношений.