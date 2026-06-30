Телефонный разговор министров иностранных дел Ирана и Франции

Как сообщает агентство «Абна», Сейед Аббас Аракчи, министр иностранных дел Исламской Республики Иран, и Жан-Ноэль Барро, министр иностранных дел Франции, вечером во вторник побеседовали по телефону.

В ходе этого телефонного разговора стороны обсудили и обменялись мнениями по последним региональным и международным событиям в свете положений Исламабадского меморандума о взаимопонимании и процесса его реализации с целью прекращения навязанной войны США и сионистского режима против Ирана.